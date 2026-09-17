Hastings Girls Tennis Blanks Tartan

Tartan – 0, Hastings – 7,
Singles:
No. 1 – Emery Hedeen, Hastings def. Emma Radanke, Tartan, 6-2 , 6-1 , -;
No. 2 – Maelyn Kirk, Hastings def. Ashlyn Hackman, Tartan, 6-2 , 6-1 , -;
No. 3 – Evy Hogan, Hastings def. Isabel Dissmore, Tartan, 6-1 , 6-0 , -;
No. 4 – Briella Bauer, Hastings def. Ayla Calis, Tartan, 6-4 , 6-2 , -;
Doubles:
No. 1 – Sophia Johnson, Hastings – Samantha Seaman, Hastings def. Olivia Felipe, Tartan – Maeva Govednik, Tartan, 6-2 , 6-0 , -;
No. 2 – Annie Majeski, Hastings – Andee Kochendorfer, Hastings def. Lily Ziebell, Tartan – Maren Tvedten, Tartan, 6-3 , 6-3 , -;
No. 3 – Megan Sieben, Hastings – Nolee Kochendorfer, Hastings def. Esther Adekinle, Tartan – Sophie Wangerin, Tartan, 6-2 , 6-1 , -;