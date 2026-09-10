Hastings Girls Tennis Sweeps Farmington at Home

The Hastings girls tennis team swept Farmington at home on Wednesday 7-0, here are the individual results.
Singles:
No. 1 – Emery Hedeen, Hastings def. Alivia Lazaretti, Farmington, 6-0 , 6-2 , -;
No. 2 – Maelyn Kirk, Hastings def. Addie Burggraaff, Farmington, 6-2 , 6-2 , -;
No. 3 – Evy Hogan, Hastings def. Kate Morehead, Farmington, 7-5 , 2-6 , 10-8 ;
No. 4 – Nolee Kochendorfer, Hastings def. Hana Wade, Farmington, 6-0 , 6-0 , -;
Doubles:
No. 1 – Sophia Johnson, Hastings – Samantha Seaman, Hastings def. Eliana Elvestad, Farmington – Kylie Goodreau, Farmington, 6-3 , 1-6 , 10-8 ;
No. 2 – Annie Majeski, Hastings – Andee Kochendorfer, Hastings def. Audrey Sosinski, Farmington – Ivy Johnson, Farmington, 6-3 , 6-2 , -;
No. 3 – Megan Sieben, Hastings – Harriet Johnston, Hastings def. Kaia Barnwell, Farmington – Emma Fleming, Farmington, 6-1 , 6-3 , -;